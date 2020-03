“Quella scema incosciente sono io. Tu devi essere quello con i piedi per terra perché altrimenti è un casino. Stretta a te, sempre. Buon compleanno, Paolo”. È il messaggio d’auguri che l’attrice Micaela Ramazzotti ha pubblicato oggi su Instagram in occasione del compleanno del regista Paolo Virzì. I due sono stati sposati per 10 anni poi, recentemente, hanno attraversato un momento di crisi che aveva lasciato intendere che si fossero separati ma ora, questo post di Micaela accompagnato da una foto del loro matrimonio fuga ogni dubbio sul loro rapporto: nello scatto infatti, si vede la coppia mano nella mano il giorno delle nozze, il 17 gennaio del 2009, lei in raggiante nel suo abito da sposa e al suo fianco il regista sorridente.

La frase che Micaela Ramazzotti ha voluto dedicare al compagno è una citazione tratta da uno dei film più celebri di Virzì, “Tutti i santi i giorni“. La loro storia è iniziata sul set del film “Tutta la vita davanti”: tredici anni dopo è nato il figlio Jacopo e poi la piccola Anna. Tantissimi i messaggi di affetto e di auguri nei commenti di fan e amici, tra cui anche Tosca d’Aquino, Enrico Nigiotti, Carolina Crescentini, Cristiana Capotondi, Paola Turci, Francesca Barra e tanti altri ancora.