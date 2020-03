"C’è allarmismo generale. Milano è ‘ghost town’, hanno bloccato tutto fino al 3 aprile. Ragazzi non c’è un ca..o su cui scherzare. Siete stati miracolati perché fate parte di una generazione dove non bisogna avere particolare talento per spaccare, quindi non rompete i co…ni su faccende importanti”, ha detto l'ex dj su alcune Instagram Stories

Nelle ultime ore alcuni influencer hanno voluto esternare sui social il loro pensiero sul Coronavirus. Roba da restare basiti tanta è stata la mancanza di senso della misura, dell’ironia e della consapevolezza rispetto all’emergenza in cui si trova il nostro Paese. Ed ecco che a scagliarsi contro questi “signori” ci ha pensato anche Francesco Facchinetti attraverso le Instagram stories: “Sono parecchio indignato o inc…to perché ci sono influencer o presunti tali che sono diventati famosi grazie a un video o una fotografia, quindi con zero talento – in alcuni casi sono diventati famosi anche grazie al mio aiuto per cui chiedo venia e scusa all’umanità intera – che hanno scambiato il coronavirus per Halloween, per qualcosa di divertente su cui prendersi per il c..o, su cui giocare e fare contenuti divertenti, senza capire che di questo coronavirus si muore”. E ancora: “C’è allarmismo generale. Milano è ‘ghost town’, hanno bloccato tutto fino al 3 aprile. Ragazzi non c’è un ca..o su cui scherzare. Siete stati miracolati perché fate parte di una generazione dove non bisogna avere particolare talento per spaccare, quindi non rompete i co…ni su faccende importanti”.