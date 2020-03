Il settantenne scrittore cileno, da domenica è ricoverato nell’ospedale di Oviedo, nelle Asturie, in Spagna, secondo l’ultimo rapporto del Ministero della Salute spagnolo è in condizioni “stabili” ma “serie”. La moglie, anche lei in ospedale ma in condizioni migliori, "aspetta che lui stia meglio"

L’hashtag che corre via come un treno dei ricordi è #3giorniconSepulveda. Migliaia di testimonianze di lettori affezionati che lasciano un messaggio nella bottiglia dei social scrivendo versi da Il vecchio che leggeva romanzi d’amore, Diario di un killer sentimentale o Le rose di Atacama. Luis Sepulveda, il settantenne scrittore cileno, da domenica ricoverato nell’ospedale di Oviedo, nelle Asturie, in Spagna, secondo l’ultimo rapporto del Ministero della Salute spagnolo è in condizioni “stabili” ma “serie”.

L’autore de La gabbianella e il gatto è risultato positivo al tampone per individuare il Coronavirus il 1 marzo dopo che il giorno precedente si era recato d’urgenza in ospedale per effettuare dei controlli. Sepulveda era di ritorno dal Portogallo dove è stato ospite del Correntes d’Escritas, un festival di letteratura tenutosi a Povoa de Varzim, nel nord ovest del territorio lusitano dal 15 al 23 febbraio. Cento gli autori provenienti da 14 paesi diversi che si sono succeduti nella settimana letteraria ad affrontare il tema di questa edizione: la letteratura catalana. Sfogliando il catalogo dell’edizione 2020 si scorgono scrittori spagnoli, portoghesi, cileni, argentini, marocchini e algerini, ma di scrittori italiani o provenienti da Cina, Iran o Corea del Sud nemmeno l’ombra. Anche per questo appare per l’ennesima volta complicato risalire al complesso sistema di contagio da Coronavirus che ha colpito Sepulveda e sua moglie, Carmen Yanez anch’essa presente in diverse occasioni di presentazioni di libri durante il festival. “Mio marito sta come ieri, non va né avanti né indietro”, ha spiegato la donna, sostenendo che Luis in ospedale è “ben protetto”: “io penso di stare un po’ meglio, mi fa solo un po’ male la testa, sono qui in attesa che mio marito guarisca”.