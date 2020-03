Così Francesca Pascale commenta la notizia della fine della sua relazione con Silvio Berlusconi diffusa mercoledì sera da Forza Italia in una nota

“Sono stupita… L’unica cosa che posso dire è che al mio presidente vorrò sempre un infinito bene”. Così Francesca Pascale commenta la notizia della fine della sua relazione con Silvio Berlusconi diffusa mercoledì sera da Forza Italia in una nota. “Continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il Presidente Silvio Berlusconi e la Signora Francesca Pascale, ma che non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia”, si legge nel comunicato del partito dell’ex Cav., arrivato dopo che il settimanale Diva e Donna ha pubblicato alcune foto che immortalano Berlusconi in Svizzera assieme alla deputata forzista Marta Fascina.

“Auguro al presidente tutta la felicità del mondo. E spero che possa trovare una persona che si prenda cura di lui come ho fatto io con lui”, ha aggiunto Francesca Pascale che poi, commentando gli scatti dell’ormai ex compagno con Marta Fascina, lancia una stoccata: “Mi fa simpatia vedere un deputato della Repubblica portare a spasso il mio cagnolino… Va bene così”.