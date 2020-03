Una foto in bianco e nero che la ritrae di spalle, con in braccio la figlia Vittoria, di 4 anni, mentre insieme guardano il mare e l’orizzonte. È questo lo scatto che ha pubblicato su Instagram Francesca Fioretti a due anni dalla scomparsa del compagno Davide Astori, il capitano della Fiorentina deceduto nel sonno per un arresto cardiaco. “Tu, il mio unico posto sicuro nel mondo, per sempre”, ha scritto solo nella didascalia. Tantissimi i messaggi d’affetto e di sostegno che ha ricevuto dai fan.

Questi due anni sono stati per lei un periodo difficile e doloroso, in cui ha deciso di trarre forza dalla passione che condivideva con Astori: i viaggi. All’inizio di gennaio ha pubblicato una foto dell’aurora boreale: “Ci hai trovate”, aveva scritto in quell’occasione alludendo, con ogni probabilità, al suo amore scomparso.

Visualizza questo post su Instagram Tu, il mio unico posto sicuro nel mondo , per sempre ????. Un post condiviso da Francesca Fioretti (@francesca_fioretti) in data: 2 Mar 2020 alle ore 1:06 PST