“A me è capitato che una donna famosa con la quale ho avuto una storia ha poi negato“, ha dichiarato Pupo nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini senza troppi giri di parole fa il nome di Barbara D’Urso mentre Wanda Nara aggiunge in sottofondo la parola “caffeuccio“. Il siparietto non è piaciuto alla conduttrice che a Pomeriggio 5 ha deciso di smentire nuovamente questo flirt attaccando il cantante toscano, pur senza pronunciare mai il suo nome: “C’è un piccolo uomo, piccolo nel senso di età, perché credo che sia più piccolo di me, che dopo anni continua a raccontare al Grande Fratello di aver avuto una ipotetica storia con me. Io in questi anni ci ho riso, non ho mai replicato. Adesso, voglio dire, solo qualche anno fa, ho fatto una querela. Tengo a precisare che lui aveva detto che, invecchiando, ero diventata brutta, grassa e vecchia come un calciatore. Ho fatto una querela e l’ho persa peraltro perché il giudice ha detto che non era diffamazione”.

La nostra @carmelitadurso vuole mandare un messaggio dopo alcune dichiarazioni di ieri al #GFVIP pic.twitter.com/D0vgsotxF7 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 3, 2020

La D’Urso, visibilmente infastidita, ha poi continuato lo sfogo: “Ma è acqua passata, io voglio parlare a questo ragazzo, questo cantautore, famosissimo in tutto il mondo per delle canzoni meravigliose che ha scritto, ha interpretato anche una canzone bellissima di Cristiano Malgioglio che si chiama Gelato al cioccolato. Tutti i giornali hanno sempre parlato di lui, tutti i siti hanno parlato di lui e del fatto che ama in contemporanea due donne, io la trovo anche una cosa bella, perché no? Basta dichiarare di una presunta storia con me. Io vorrei leggere il tuo nome sui siti per la grande figura che fai nello staff di Alfonso Signorini. Soprattutto per la prossima meravigliosa canzone che scriverai. Perché sei un grande cantautore, sei un grande conduttore. Ti presi io a La Fattoria. Adesso basta!”.

@carmelitadurso ti prometto che mai più tornerò, nemmeno con delle allusioni, a parlare di questa vicenda. Io ti voglio realmente molto bene e ti stimo profondamente. Ascoltando “La storia di noi due” , penserò ad un sogno che però, non si è mai realizzato. Scusa.❤️ — Pupo (@pupoghinazzi) March 3, 2020

In serata sono arrivate con un tweet le scuse pubbliche del cantante: “Carmelita D’Urso ti prometto che mai più tornerò, nemmeno con delle allusioni, a parlare di questa vicenda. Io ti voglio realmente molto bene e ti stimo profondamente. Ascoltando ‘La storia di noi due‘ penserò ad un sogno che però non si è mai realizzato. Scusa”. Pupo pur scusandosi fa riferimento a una canzone in particolare, La storia di noi due, un brano dedicato proprio alla conduttrice di Pomeriggio 5, come lui stesso rivelò in un’intervista: “Ad essere sincero, questa canzone l’ho scritta nel 1981 e dedicata ad una grande donna di Mediaset che oggi fa la conduttrice con cui ho avuto un flirt. Era Barbara d’Urso.” Nelle scorse settimane era stato ospite a Live-Non è la D’Urso, arriverà nel talk show di Canale 5 la pace tra i due fidanzati mancati?