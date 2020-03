Anche la regina Elisabetta inizia a prendere precauzioni contro il coronavirus. E così, durante l’ultima cerimonia ufficiale a Buckingham Palace ha indossato per tutto il tempo dei lunghi guanti bianchi, cosa mai fatta prima. “Alle investiture la Regina in effetti non indossa di regola i guanti – ha spiegato l’esperto di faccende reali Joe Little, direttore della rivista Majesty -, mi pare che sia chiaramente una precauzione sensata. La sovrana compirà 94 anni fra 6 settimane, un’età in cui s’è più esposti al virus. L’alternativa sarebbe stata cancellare la cerimonia, ma Sua Maestà è una monarca business-as-usual”.

Riguardando le immagini dei precedenti eventi ufficiali tenutisi a palazzo, si vede palesemente che Elisabetta II non indossa mai i guanti, che invece sono immancabili nelle sue apparizioni esterne. L’unico precedente di cerimonia al chiuso in cui la Regina ha indossato per tutto il tempo i guanti risale – spiegano i tabloid britannici – al 1954 e non si tenne a Buckingham Palace, bensì in Yemen: in quell’occasione la sovrana dovette indossarli per rispetto alla tradizione locale.

Nel Regno Unito il numero di persone contagiate dal virus Covid-19 è salito a 51. Il capo dell’Organizzazione mondiale della Sanità ha consigliato alle persone di età superiore ai 60 anni di evitare aree affollate e di prendere le giuste contromisure: una fonte reale ha affermato che al momento la Regina seguirà qualsiasi consiglio inviato dagli organi di governo, senza farsi prendere da allarmismi.