Il ministro dello Sport ha annunciato il provvedimento uscendo da Palazzo Chigi. L'Assemblea di Lega Serie A non si è tenuta per mancanza del numero legale: non c'è ancora un'intesa sulle date dei recuperi, a maggior ragione dopo che è saltata anche la seconda semifinale di Coppa Italia. Marotta: Juve-Inter si gioca "o domenica o lunedì"

Mentre il calcio continua a litigare, decide il governo. L’unico modo per disputare le partite mentre è in corso l’emergenza coronavirus è a porte chiuse e quindi “si va verso questo tipo di provvedimento”. Lo ha annunciato il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, uscendo da Palazzo Chigi dove ha partecipato alla riunione con il premier Giuseppe Conte. “Sullo sport cercheremo di contemplare il proseguo di tutte le attività, e anche del campionato, ma nel rispetto della salute di tutti”, ha detto. Nel frattempo tra i vertici della Serie A continua a mancare un accordo sulla questione dei calendari, da ridefinire dopo i rinvii delle ultime due giornate. A complicare il tutto è arrivata l’ufficialità del rinvio a data da destinarsi di Napoli-Inter, valida come gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia in programma giovedì sera allo stadio San Paolo. “Lo strumento delle porte chiuse potrebbe essere l’unico per portare a termine il campionato“, ha commentato l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta. La partita fra Juventus e Inter si dovrebbe giocare “o domenica o lunedì“, ha aggiunto.

Il Consiglio di Lega Serie A si è concluso dopo quasi tre ore e non si è svolta la successiva Assemblea tra i 20 rappresentanti delle società perché mancava il numero legale. Lo ha annunciato il presidente del Milan, Paolo Scaroni, uscendo dal palazzo del Coni: “L’assemblea si è tenuta ma è finita, manca il numero legale. Le partite a porte chiuse? Decide il governo”, ha commentato. Manca quindi ancora l’ufficialità sul nuovo calendario: allo stato attuale l’ipotesi più accreditata prevede per questo fine settimana il recupero delle 6 partite che non si sono disputate lo scorso weekend. Tutte le altre giornate slitterebbero quindi di una domenica, con l’inserimento di un turno infrasettimanale il 13 maggio. Resta ancora da capire, salvo che Juventus e Inter non vengano eliminate dalle Coppe europee, quando recuperare le due semifinali di Coppa Italia e Inter-Sampdoria di campionato. “Il tentativo è quello di portare al termine il campionato con massima regolarità senza creare uno squilibrio competitivo ma lo scenario purtroppo di giorno in giorno subisce cambiamenti e nell’aria c’è anche un ulteriore provvedimento da parte del governo per cui attendiamo, navighiamo a vista riconoscendo quello che è uno stato di emergenza”, ha spiegato Marotta uscendo dalla riunione di Lega Serie A al Coni.

Calendario alla mano, i 20 club di A non possono quindi permettersi un altro turno di stop e devono trovare un’intesa definitiva entro questo fine settimana. “Non ho il titolo per parlare di calcio ma posso dire che anche lo sport più famoso si deve adeguare alla realtà del Paese“, ha commentato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ospite di TgCom24. Anche l’Inter, dopo le polemiche contro il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha deciso di usare toni più morbidi. “Per me è davvero molto importante che soprattutto in questo momento chi ha la possibilità di decidere metta la salute pubblica e la sicurezza davanti a tutto“, ha spiegato il presidente Steven Zhang in un’intervista telefonica con La Gazzetta dello Sport.