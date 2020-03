Un partito che sulla carta non esiste supera uno che esiste già, seppur da pochi mesi. Italia viva, la piccola forza creata da Matteo Renzi, perde ancora decimali nei sondaggi. Secondo l’ultima rilevazione di Swg, infatti, se si andasse a votare oggi prenderebbe il 3,2%, in calo rispetto al 3,8% di una settimana fa. I renziani, dunque, sarebbero superati dalla Sinistra/Mdp data al 3,6%. Si tratta in pratica dei partiti che alle politiche del 2018 si erano riuniti sotto le insegne di Liberi e Uguali, cartello che si è poi sciolto e oggi non esiste più fuori dal Parlamento. Alle Europee, la lista di Sinistra ha preso l‘1,7%. Altra notizia negativa per Italia viva, nata dalla scissione del Pd: la lista Azione di Carlo Calenda insegue al 2,8%.

Tra i grandi, invece, guida ancora la Lega di Matteo Salvini che però continua a perdere consensi nelle rilevazioni: è scesa al 30,9, perdendo quattro decimali nell’ultima settimana e quattro punti dalle europee. Consenso guadagnato da Fratelli d’Italia che è al 12,1%: sette giorni fa era al 11,3, al voto per l’Europarlamento ha preso il 6,5%. Negli ultimi giorni Forza Italia è salita dal 5,4% al 5,7% ma è in caduta libera rispetto all’8,8 delle elezioni per Bruxelles. Oggi dunque il centrodestra unito sarebbe al 48,7. Nell’area di governo scende – pochissimo – il Pd, che è al 19,9 mentre sette giorni fa era un decimo sopra i venti punti ( alle europee 22,7). Fa registrare una crescita minima il Movimento 5 stelle: dal 13,4% è passato al 13,7, quattro punti in meno rispetto alle elezioni del maggio scorso, meno della metà rispetto alle politiche di due anni fa.