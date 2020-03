Oprah Winfrey ha avuto una brutta caduta sul palco di un evento di Los Angeles a cui stava partecipando. La conduttrice televisiva, tra le personalità più influenti degli Stati Uniti, ha fatto un vero e proprio capitombolo, proprio mentre stava parlando di equilibrio: “Il benessere, per me, significa che tutto è in equilibrio. L’equilibrio non significa solo che tutto vada bene…”, stava dicendo quando è finita goffamente per terra.

latimesespanol:

Empieza el show de #Oprah en L.A. con una inesperada caída que, sin embargo, no interrumpió la presentación.

https://t.co/NX3RyzuVDM pic.twitter.com/3qB0BHqDHV — Brightly (@BrightlyAgain) February 29, 2020

Il pubblico ha assistito alla scena con il fiato sospeso e ha tirato poi un sospiro di sollievo quando Oprah si è rialzata da sola, scherzando: “Ho scelto le scarpe sbagliate, sono troppo lisce”. Fortunatamente, a differenza di quanto accaduto a Madonna durante l’ultimo concerto a Parigi, la conduttrice non si è fatta male e, dopo aver cambiato le scarpe, ha continuato a parlare al pubblico come se non fosse accaduto nulla.