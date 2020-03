Una rovinosa caduta e poi il pianto. Non ci sono immagini e video a testimoniarlo ma rumors e tweet di quanti erano presenti al live di Madonna a Le Grand Rex di Parigi. La popstar non sarebbe riuscita a reggersi sulle gambe e sarebbe caduta durante una acrobazia con un ballerino. In lacrime si sarebbe poi allontanata dalla scena con un bastone. La star ha avuto diversi problemi prima del tour a causa di un infortunio e per questo alcune date sono state spostate. Madonna sta seguendo un duro percorso di riabilitazione. Eppure fa ancora fatica, evidentemente, a reggere uno show lungo e impegnativo come il suo. Che pure, nel caso di Parigi, ha portato a termine in modo impeccabile anche dopo la caduta.

