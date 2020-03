“Il paziente uno in Basilicata? Se ne sta tranquillamente a casa a mangiarsi il suo piatto di pastasciutta con la mamma. Sdrammatizziamo“. Sono le parole dell’assessore alla Sanità della Regione Basilicata, Rocco Luigi Leone, rispondendo alle domande dei giornalisti in un punto stampa presso la Regione sullo stato di salute del primo contagiato lucano da coronavirus.

Accompagnato dal direttore generale del dipartimento Politiche della persona, Ernesto Esposito, l’assessore Leone spiega che si tratta di un 46enne lucano, arrivato con l’autobus dalla provincia di Brescia, dove si era recato per un intervento chirurgico. Attualmente è a casa, in sorveglianza sanitaria e in quarantena. L’uomo convive con la madre novantenne, anche lei in quarantena e costantemente monitorata.

Leone rassicura i cittadini lucani: “Siamo attrezzati”. E aggiunge che la Basilicata dispone di 49 posti letto di terapia intensiva, uno ogni 11.500 residenti, numero superiore rispetto alla media nazionale che si attesta a uno ogni 12.500.