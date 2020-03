“Non ho mai ricevuto una chiamata dal governo per sentire come stavamo. Non mi ha telefonato neppure un sottosegretario. Della Regione Lombardia, invece, c’è stata una grande presenza“. Sono le parole del sindaco di Codogno, Francesco Passerini, intervistato stamattina da Simone Spetia a “24 Mattino”, su Radio24.

Immediata la replica del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, che, intervenendo a Radio Zona Rossa, smentisce Passerini: “Non mi perdo nelle polemiche, non ho capito l’obiettivo del sindaco di Codogno. Non è vero che non ha avuto contatti con il governo: a parte le telefonate e i messaggi con me su questioni concrete, ha partecipato alla videoconferenza con il presidente del Consiglio. Se ne sarà scordato. Ma non facciamo polemiche, guardiamo avanti. Come sempre sono a disposizione, ma, anziché fare polemiche, basta fare il mio numero di telefono. I sindaci del Lodigiano ce l’hanno. Fare polemiche non serve a nessuno”.