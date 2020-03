Tutta colpa di un ring avvenuto nello studio del discusso talk show di Canale 5 dove il direttore di Libero presenziava in una sfera per un un confronto con Asia Argento. Il giornalista aveva più volte attaccato l'attrice per il noto caso di molestie esploso nel 2017 con le accuse di stupro a Harvey Weinstein, condannato nei giorni scorsi. L'ex compagna di Morgan attacca in diretta Feltri accusandolo di averla definita prostituta

“Barbara D’Urso mi ha teso un agguato per santificare Asia Argento. Il suo programma è un canile. Non solo mi ha impedito di parlare, ma le sue segretarie, come le chiama lei, mi hanno trascinato nello studio dove non volevo andare fiutando lo schifo. Scemo io”, ha twittato Vittorio Feltri poco dopo aver lasciato lo studio di Live-Non è la D’Urso. Un concetto che ha ribadito a suo modo qualche ora dopo rincarando la dose con un cinguettio social: “Se dovessi scegliere tra la D’Urso e il virus scarterei lei“.

Tutta colpa di un ring avvenuto nello studio del discusso talk show di Canale 5 dove il direttore di Libero presenziava in una sfera per un un confronto con Asia Argento. Il giornalista aveva più volte attaccato l’attrice per il noto caso di molestie esploso nel 2017 con le accuse di stupro a Harvey Weinstein, condannato nei giorni scorsi. L’ex compagna di Morgan attacca in diretta Feltri accusandolo di averla definita prostituta, il giornalista, dopo aver ascoltato in silenzio, ha replicato a tono: “Riconosco alla signora un merito, quello di aver fatto venir fuori questo casino. Non ho definito la signora Asia Argento una ‘prostituta’, non mi permetterei mai. Rispetto la signora Asia e mi piace anche. Non ho mai avuto intenzione di offenderla. Non ho detto che lei è una prostituta, ho detto che una donna che accetta di fare del sesso con qualcuno per trarne un vantaggio è prostituzione. Mi pare però che nella giurisprudenza quando si accusa qualcuno bisogna avere delle prove.”

La Argento lo interrompe ribadendo il concetto: “Sì, lei mi ha chiamato prostituta”, suscitando la furia del giornalista per l’interruzione tanto da minacciare l’uscita dallo studio: “Dato che non mi fate parlare me ne vado. Barbara dille di stare zitta, già sono stato in attesa come un cogl**ne fuori di qui. Io adesso dico solo parolacce e anche qualche bestemmia, restituisco i dispetti che mi fate. Mi invitate alle dieci e un quarto e neanche tu mi fai parlare. Se per tre minuti non mi rompete le p***e…”. La conduttrice prova a calmarlo, lo invita a sedersi e precisa di non aver gestito le la convocazione degli ospiti. La puntata prosegue ma Feltri sui social, come già detto, si sfoga contro la trasmissione e Barbara D’Urso, quest’ultima al momento non ha fornito nessuna replica.