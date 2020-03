Diciotto seggi speciali per i 5600 israeliani che si trovano in quarantena per il coronavirus. È la decisione presa per permettere il voto in totale isolamento. Organizzati con delle tende, i possibili contagiati possono votare con guanti e mascherine. I seggi saranno aperti fino alle 22, ore locali, quando poi i tre canali nazionali televisivi divulgheranno gli exit poll. Si tratta delle terze elezioni politiche in meno di un anno e anche questa volta, secondo i sondaggi, i due principali partiti Likud e Blu e Bianco viaggiano a pari merito.