A leggere alcuni titoli parrebbe che oggi gli italiani siano impegnati in una battaglia di quelle serie, molto serie. “Chiara Ferragni firma i biscotti Oreo con il suo brand: scoppia la polemica“. Uno, incuriosito, va quindi a vedere sui social, nido di ogni polemica che “si rispetti”, e scopre che di questa presunta e furibonda orda di gente inca**ata con la famosa influencer non c’è traccia. Anche perché la confezione dei famosi biscotti ripieni costa tanto quanto quella “normale”. Niente a che vedere quindi con lo ‘spinoso caso’ dell’acqua a prezzo maggiorato.

Va detto per altro che la confezione con il brand Chiara Ferragni ha un bel packaging. Quindi, in sostanza, lo stesso biscotto, lo stesso prezzo e una bella confezione. Che ci sarà mai da arrabbiarsi? Niente. E infatti su Twitter i commenti più apprezzati sono di questo tenore: “Beata Chiara Ferragni che è riuscita a far arrivare il suo brand così lontano da collaborare anche con marchi famosi come Oreo/Mondelēz. Ancora una volta, nessuno vi obbliga a comprare nulla e le vostre polemiche sono solo un’inutile rottura di coglioni“, “A voi non danno fastidio gli Oreo di Chiara Ferragni, a voi da fastidio Chiara Ferragni e qualunque cosa fa o dice. Il problema siete voi, che rosicate, non lei” e ancora “Va be’ ma state facendo polemica anche sugli Oreo di Chiara Ferragni? Quando imparerete che esiste la possibilità di non seguire qualcuno e ignorarlo senza sputare fuori inutile cattiveria? Ogni giorno avete un capro espiatorio diverso, pessimi”. E così via, con tanti interventi su questa falsariga. C’è però chi attacca in modo, diciamo più ampio: “Noi non critichiamo Chiara Ferragni e gli Oreo. Critichiamo il capitalismo”. Al che arriva la risposta del marito della “nostra”, Fedez: “Combattere la Ferry per contrastare il capitalismo è come bruciare un parrucchino per combattere la calvizie”. Come dargli torto.