Siparietto divertente (e rivelatore) tra Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian durante Detto Fatto, il programma del quale la bruna conduttrice è la padrona di casa, su RaiDue. Mentre Jonathan stava parlando dell’argomento “castità” ha tirato in ballo Gegia: “Ha detto che non faceva sesso da tre anni e che adesso è molto felice con il suo nuovo toy boy. È lei la più pazzerella tra i due”. A quel punto la Guaccero ha incrociato le dita e quando Jonathan le ha chiesto il perché di quel gesto scaramantico ha risposto: “A me ne manca uno… Cioè io ho un anno di astinenza in meno rispetto a Gegia“. A quel punto il pubblico si è lasciato andare a un bell’applauso per la schiettezza della rivelazione, culminato con una battuta di Jonathan: “Tra molti anni sarai ancora single e troverai anche tu un toy boy”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore