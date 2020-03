Ornella Vanoni è un’icona senza tempo. Cantante straordinaria, donna bellissima e dotata di un senso dell’umorismo per niente comune. In questi giorni nei quali l’emergenza Coronavirus è documentata e discussa ovunque, Ornella ha voluto dire la sua, ma in modo ironico. Se è vero infatti che la “nostra” non è più giovanissima e che proprio gli over 65 anni sono la categoria dichiarata più a rischio complicanze del virus, Ornella ha twittato una foto destinata a diventare un cult: “Corona tu non mi avrai! #coronavirus“. Inutile dire che i commenti sono tutti adoranti: “Ti voglio bene”, “Ti adoro”, “Numero uno”, scrivono i commentatori.

