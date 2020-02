La lettura del messaggio è avvenuta nelle scorse ore al tribunale di Londra dove si sta svolgendo il dibattimento per la causa di divorzio tra i due ex sposi

“Bruciamo Amber”. Alla lunga e spinosa querelle del divorzio tra Johnny Depp e Amber Heard si aggiunge un nuovo capitolo. Si tratta, secondo i giornali inglesi (anche il Guardian e non solo i tabloid scandalistici), di un messaggino inviato da Depp all’attore Paul Bettany nel novembre 2013. L’interprete de I Pirati dei Caraibi prima scrive “bruciamo Amber”, poi rincara la dose di quello che sembra essere un piano criminale: “Facciamola affogare prima di bruciarla! Dopo mi occuperò del suo cadavere bruciato per assicurarmi che sia morta”.

La lettura del messaggio è avvenuta nelle scorse ore al tribunale di Londra dove si sta svolgendo il dibattimento per la causa di divorzio tra i due ex sposi. Divorzio che in poco tempo si è trasformato in un vero e proprio caso di violenza fisica e domestica, mostrando giorno dopo giorno accuse e controaccuse da parte di entrambi. Secondo il Sun, oltretutto, agli atti sarebbe finito anche un messaggio vocale di Depp piuttosto agghiacciante che confermerebbe le continue violenze contro la ex moglie.