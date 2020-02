Vota democratico, vota repubblicano, basta che voti. L’appello delle star hollywoodiane è arrivato puntuale. Ad una settimana dal Super Tuesday o Supermartedì (3 marzo 2020) quando ci saranno le “primarie” in ben 14 stati (Alabama, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont e Virginia) ecco il video virale con attori del calibro di Brad Pitt e Charlize Theron che invitano i cittadini statunitensi ad andarsi a registrare in anticipo per poi poter accedere al voto. “Voto perché credo nel cambiamento”, affermano in un rapido montaggio con inquadratura a mezzo busto, e tra decine di persone comuni, nomi come Scarlett Johansson, Laura Dern, Chris Evans, Adam Sanders, Shia LaBeouf e Dakota Fanning.

Negli Stati Uniti per potere esercitare il proprio diritto di voto bisogna prima iscriversi alle liste elettorali, e solo successivamente scegliere i candidati o il partito sia alle primarie che nella tornata elettorale nazionale. Per questo la sensibilizzazione non sembra mai essere abbastanza. Esposizione via web delle star che ha diversi precedenti nel passato recente tra cui l’8 ottobre del 2018 quando la cantante Taylor Swift pubblicò un post su Instagram per invitare ad iscriversi alle liste elettorali e votare due candidati alla Camera e al Senato. Da questa singola iniziativa venne coniato il cosiddetto The Taylor Swift Effect, un fenomeno estemporaneo ma significativo perché in poche ore la quantità di persone che richiesero la tessera elettorale decuplicò.