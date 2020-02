Elodie e Marracash, un amore che procede davvero a gonfie vele. A raccontare di questa storia al settimanale Grazia è la cantante: “Crede in me. E lo fa perché è onesto, non perché è il mio fidanzato. Io vivo con i piedi per terra, lui guarda lontano. Lui mi porta su, mi fa respirare. Siamo amanti, amici, nemici, siamo tutto. Quello con lui è il rapporto più bello della mia vita. A 20 anni convivevo con un ragazzo di Lecce, mi comportavo come una signora. Oggi che ne ho quasi 30 sono più leggera, più ragazzina”. I due si sono conosciuti per “motivi musicali” quando hanno fatto insieme il singolo Margarita, diventato poi una hit. E durante l’intervista Elodie ha raccontato anche di sua sorella: “Che lei fosse omosessuale, l’ho capito prima di lei. E’ stato un percorso lungo. Nella vita ci siamo sostenute a vicenda, ma ancora oggi non ci diciamo tante cose, ci amiamo e basta. Quando me l’ha confidato, piangeva. Tutti in famiglia l’avevamo capito, mio padre in questo è sempre stato aperto e ci ha parlato con naturalezza di sesso, senza fare riferimento al genere“.

