In questi giorni di emergenza per il coronavirus sui social, in particolare su Whatsapp, stanno circolando decine di messaggi con notizie false tra cui anche un messaggio audio che ha colpito molto l’attore comico e presentatore Luca Bizzarri che ha lanciato un appello sui social per rintracciare l’autore. “Questo è l’audio definitivo sul #coronavirus. Geniale. Mi aiutate a rintracciare l’autore?“, ha scritto in un post su Twitter pubblicando il curioso messaggio vocale dal contenuto assolutamente falso ma capace di strappare qualche sorriso.

Questo è l’audio definitivo sul #coronavirus. Geniale.

Mi aiutate a rintracciare l’autore? pic.twitter.com/6UX7yhGnBw — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) February 27, 2020