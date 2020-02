A poche ore dalla furibonda lite con Antonella Elia nella Casa del Grande Fratello, Valeria Marini non riesce a superare la cosa. “Le immagini le hanno viste tutti. C’è un regolamento e il regolamento va rispettato. Le mani addosso non si mettono. Lei mi ha messo le mani addosso e se non l’avessero tenuta, me le metteva ancora di più. Mi ha minacciato, poi vedranno. Lo vedrà Alfonso Signorini, lo vedranno tutti gli italiani”, ha detto, chiedendo che vengano presi provvedimenti contro la bionda “rivale”. Non solo, secondo la ex compagna di Vittorio Cecchi Gori, la Elia l’avrebbe offesa e spintonata senza motivo: “Non è la prima volta. Se l’avesse fatto solo con me, ma lei lo fa abitualmente. La prima volta che sono entrata, lei mi ha detto: ‘Tu mi fai schifo, mi fai vomitare, non sai fare niente, sei cucita dalla testa ai piedi‘. È un’aggressione senza motivi”. A quel punto una delle coinquiline ha chiesto alla Marini se tra lei e la Elia ci fosse qualcosa di “sospeso”: “Ma chi la conosce. Non ci ho mai avuto niente a che fare, se non subire le sue aggressioni senza motivo. Nonostante questo, ho provato a stemperare. Ma non ce l’ha solo con me. Poi si dice: ‘Lei ha sofferto’. Ma chi è che non ha sofferto?”, conclude Valeria.

