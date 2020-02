CRONACA ORA PER ORA - Pronte le prime misure del governo per le zone rosse. Il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha annunciato che in Consiglio dei Ministri "stasera o domani mattina" verranno prese le prime contromisure, a seconda "dei tempi tecnici per predisporlo". Tra queste potrebbero esserci la sospensione delle bollette di gas e luce e delle rate dei mutui e il rafforzamento del fondo di garanzia per le Pmi

Nell’ottavo giorno di emergenza coronavirus in Italia, secondo l’ultimo bollettino diffuso dal commissario straordinario, Angelo Borrelli, sono oltre 650 i casi di contagio accertati nel Paese, di cui 282 già verificati dall’Istituto Superiore di Sanità. Nella giornata di giovedì ci sono state altre tre vittime, tutte ultraottantenni, che hanno fatto salire il numero totale a 17. Sale però anche il numero dei guariti: sono 40 in Lombardia, 45 in tutto il Paese.

Analizzando la situazione tra le regioni più colpite, il maggior numero di casi si è registrato in Lombardia (406, di cui 216 ospedalizzati), seguita poi dal Veneto (dove gli ultimi dati notturni della Regione parlando di 133 casi, 13 nuove positività), Emilia-Romagna (97), Liguria (19), Sicilia (4) e altre regioni con un numero inferiore di casi. L’ospedale di Cremona ha richiesto il supporto della Regione per sopperire alla mancanza di posti in terapia intensiva. Intervistato da “Sono le Venti”, il programma di Peter Gomez per il Nove, l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera ha precisato: “La disponibilità lombarda è di 900 posti e possiamo approntarne altri 150. Ma questo è il motivo per cui dopo 4 giorni dall’insorgenza del primo caso positivo abbiamo condiviso con il governo delle misure un po’ dure ma che avevano lo scopo di contenere il fenomeno”.

Da oggi cambia anche la strategia di rilevazione: i tamponi saranno effettuati solo a chi mostra sintomi. I dati sul contagio sono infatti diventati un caso e hanno provocato frizioni tra Roma e le regioni in cui si segnalano positività. È stato Walter Ricciardi, componente italiano del comitato esecutivo dell’Oms, ad aprire il fronte: “I casi confermati sono 190”. Ma in quel momento i conteggi che arrivano dalla Protezione Civile parlano di più del doppio dei contagi. Un cortocircuito, dovuto al fatto che i casi registrati dai sanitari intervenuti sul territorio devono poi essere validati dall’Istituto Superiore di Sanità.

Pronte le prime misure del governo per le zone rosse. Il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha annunciato che in Consiglio dei Ministri “stasera o domani mattina” verranno prese le prime contromisure, a seconda “dei tempi tecnici per predisporlo”. Tra queste potrebbero esserci la sospensione delle bollette di gas e luce e delle rate dei mutui e il rafforzamento del fondo di garanzia per le Pmi. Il ministro ha aggiunto che per tenere conto del danno diretto nei Comuni della zona rossa “l’unica misura non può essere la sospensione delle tasse”, serve anche “un credito d’imposta che va a indennizzare la perdita di fatturato”.

10.56 – Stop al tour degli Emirati Arabi di ciclismo: 2 italiani positivi

Le ultime due tappe dello Uae Tour di ciclismo, che si tiene negli Emirati Arabi Uniti, sono state cancellate dopo che due “membri dello staff” di uno dei team italiani sono risultati positivi al coronavirus. Lo si legge sul profilo del comitato organizzatore della corsa su Twitter. “La decisione è stata presa per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti – si sottolinea -. La sicurezza è in cima a tutte le priorità”. Tutto il personale, lo staff dei team partecipanti alla corsa e gli stessi fotografi sono al momento bloccati in hotel in attesa che vengano effettuati i controlli. Nella nota del’organizzazione si sottolinea che il ministero della Salute ha fatto sapere che tutti i partecipanti alla corsa, il personale amministrativo e gli organizzatori saranno esaminati attraverso lo screening periodico continuo in corso e “che verranno prese tutte le procedure necessarie, comprese le misure di quarantena, per garantire il freno la diffusione del suo focolaio in coordinamento con tutta la salute e le altre autorità interessate nel paese”. Il ministero ha inoltre aggiunto che sono state prese tutte le precauzioni necessarie per garantire misure preventive altamente efficienti, compresi controlli e osservazione delle persone a contatto con i pazienti, per garantire la protezione della società e la sua sicurezza e preservare la fiducia del pubblico.

10.35 – Iss conferma i 3 casi in Campania

L’Istituto superiore di sanità ha appena inviato comunicazione formale che conferma i tre casi di positività in Campania. Lo comunica la direzione strategica dell’Azienda Ospedaliera dei Colli la quale, ribadisce che, nel corso della giornata di ieri, sono stati effettuati i tamponi sui contatti dei tre che hanno dato esito negativo. I tre casi si sono verificati nel Casertano, nel Salernitano ed a Napoli.

10.30 – Ordine dei medici a Fontana: “Inaccettabile medici senza dotazioni”

“Non si può accettare che i nostri medici si trovino a fronteggiare l’emergenza Covid-19 senza le dotazioni per la protezione personale dal virus”. Lo scrive in una lettera al governatore della Lombardia Attilio Fontana il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo) Filippo Anelli. “Un medico che si ammala – aggiunge – è un medico sottratto al servizio sanitario nazionale e alla tutela del diritto alla salute”.

9.56 – In Veneto 133 casi, 13 nuove positività

Sono 133 i casi di positività ai test Coronavirus in Veneto, secondo l’ultimo aggiornamento diffuso dalla Regione e relativo alle ore 6.30. Di questi, 69 sono asintomatici, 29 sono i ricoverati totali, di cui 8 in terapia intensiva. Rispetto al bollettino delle ore 18.00 di ieri si sono registrati 13 nuovi casi. Il focolaio più grande resta quello di Vò Euganeo, con 59 casi (5 nuovi), seguito da Treviso con 23 (uno nuovo), poi Venezia (10, uno nuovo), Limena (9, invariato), Mirano (5, invariato) e Vicenza (3, invariato); altri 23 casi (6 nuovi) non sono associati a focolai. Le persone dimesse e in isolamento sono 3, i decessi rimangono due.

9.35 – Gallera: “Si potrebbero mitigare le misure per alcune aree”

“Finita la prima settimana, se si decidesse si prorogare per la prossima le misure adottate, si potrebbero mitigare per alcune aree”. Lo ha detto Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia, ad Agorà. “Oggi avremo un incontro con il ministero, tra oggi e domani si deciderà”, ha aggiunto.

9.11 – Tre medici volontari trasferiti nella zona rossa

Tre medici che si sono offerti volontari sono stati trasferiti nella zona rossa in Veneto, a Vo’ Euganeo, per aiutare i colleghi che sono in quarantena. Lo rende noto in un post su Facebook il presidente della Federazione degli Ordini dei Medici (Fnomceo), Filippo Anelli.

8.56 – Scuole e uffici comunali chiusi a Messina

Scuole chiuse da domani a martedì 3 marzo a Messina. Lo prevede un’ordinanza firmata dal sindaco Cateno De Luca. Il provvedimento firmato ieri pomeriggio dispone, inoltre, da sabato 7 marzo a lunedì 9 marzo la chiusura temporanea degli uffici comunali, comprese le sedi delle Municipalità, delle società partecipate e della città metropolitana, ad eccezione della centrale operativa dei vigili urbani, dei cimiteri e i locali dell’Anagrafe destinati a servizi essenziali, per consentire la disinfezione degli ambienti. “Si tratta soltanto di misure precauzionali”, assicura l’amministrazione.

8.47 – Gallera: “Chiusure locali decise per salvaguardare la salute pubblica”

“Se riusciamo a contenere la diffusione, riusciamo quanto prima a voltare pagina. Questo era l’obiettivo delle misure”, ha spiegato l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, ad Agorà, riguardo alla decisione di chiudere locali e musei, sottolineando che è stata presa in concerto con il governo dopo aver ascoltato gli esperti. “Non lo abbiamo fatto per danneggiare un settore, ma per un obiettivo di salute pubblica” altrimenti “fra qualche mese avremo il Paese in ginocchio”.

8.45 – Patuanelli: “Prime misure in Cdm stasera o domani”

Il primo provvedimento del governo a favore delle zone rosse interessate dal Coronavirus arriverà in cdm “questa sera o domani mattina” a seconda “dei tempi tecnici per predisporlo”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, a Uno Mattina. Tra le prime misure Patuanelli ha citato la sospensione delle bollette di gas e luce e delle rate dei mutui e il rafforzamento del fondo di garanzia per le Pmi.