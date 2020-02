“Vivevamo in una casa semplice. Ci abitavamo io, mia sorella, e i miei genitori biologici. Mio padre lavorava come meccanico, mentre non so che lavoro facesse mia madre che, a casa, era poco presente”. Inizia così il racconto toccante di Serena Rutelli che ieri 26 febbraio è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me. “Mio padre era violento come persona. Se aveva avuto una giornata storta se la prendeva con me, anche perché mia sorella Monica era più piccola e io cercavo anche di proteggerla. Lui scaricava tutta la sua rabbia su di me”. Una storia di violenze e abusi, quella di Serena. Con un lieto fine: l’arrivo di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. “Loro mi hanno dato la prima carezza – ha raccontato Serena – Con loro sono stata la prima volta al parco giochi, al mare, ad una festa. Quando ho ricevuto il primo abbraccio ho sentito l’amore di una madre. A lei voglio un bene dell’anima, ma con mio padre Francesco ho un rapporto speciale. A lui racconto tutto”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore