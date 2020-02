“Governo di solidarietà nazionale? Questa squadra di governo non è adatta a gestire la normalità, figuriamoci l’emergenza. Noi vogliamo che l’Italia riparta ma con Conte non riparte. La Lega c’è per accompagnare il Paese fuori dal pantano, per accompagnare il paese al voto”. Così il leader della Lega Matteo Salvini in una conferenza stampa alla Camera dopo l’emergenza del coronavirus. “La campagna elettorale referendaria comincia domani – ha aggiunto – e vedo complicato farla normale con i cittadini isolati in quarantena”. “Con Conte l’Italia affonda – ha concluso – E noi siamo disponibili a remare sulla scialuppa di salvataggio per il tempo necessario a tornare alla normalità democratica”. E alla domanda sulla possibilità di aprire a Renzi risponde: “Difficile governare con chi sta sostenendo Conte. Questo vale sia per Renzi che per il Pd”.

