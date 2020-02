“Oggi mi ha mandato un messaggino di sostegno anche Renzi. Siamo arrivati proprio… è più forte l’odio di Renzi per Conte…”. È parte di un dialogo registrato dai cronisti martedì 25 febbraio, durante la conferenza stampa di aggiornamento sulla diffusione del coronavirus in Lombardia. I due protagonisti (fuori dall’inquadratura) sono il presidente della Lombardia Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Giulio Gallera. Il governatore parla dello scontro della sera prima con il premier Giuseppe Conte, che aveva criticato l’ospedale di Codogno per la gestione del contagio, e riferisce di aver ricevuto un messaggio di solidarietà da Renzi. “Dopo lo scontro – ha voluto precisare oggi il leader di Italia Viva, pubblicando su Twitter lo screenshot della conversazione con Fontana – ho scritto un messaggio a Fontana e telefonato a Conte. Io non faccio polemiche. Nelle difficoltà si sta insieme”

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore