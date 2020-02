Si ferma il calo del Carroccio, salgono Pd e in misura minore il M5s. Cresce la fiducia in Giuseppe Conte e, cambiando argomento, la stragrande maggioranza degli italiani crede che le misure adottate dal governo e dalle regioni del Nord contro il coronavirus siano giuste. È quanto emerge da un sondaggio Ixè per la trasmissione Carta Bianca in onda sui Rai3. Politica, partiti, governo e gli effetti del virus, quindi, nelle domande rivolte agli italiani. Che sembrano avere le idee molto chiare sulla diffusione della malattia che in questi giorni ha bloccato il Nord Italia.

Nella fattispecie, il 65% del campione ha sottolineato che le informazioni ricevute sul coronavirus sono adeguate, mentre il 29% pensa che siano inadeguate. La maggior parte degli intervistati (52%) è convinto che le ripercussioni economiche sul nostro Paese saranno gravi, contro il 39% che pronostica effetti moderati (trascurabili per il 4%). Per il 47% degli intervistati, inoltre, c’è un eccessivo allarmismo tra gli italiani, mentre il 33% pensa che la percezione del problema sia corretta e il 13% è convinto che ci sia stata una sottovalutazione del pericolo. Per il 78%, invece, le restrizioni adottate dalle regioni e dal governo sono adeguate, contro il 13% che pensa siano eccessive e l’8% che le valuta troppo deboli. Il 58%, poi, dice di essere moderatamente preoccupato rispetto al coronavirus, il 20% poco preoccupato, il 16% seriamente preoccupato, il 6% per niente preoccupato. Per quanto riguarda la risposta sanitaria italiana al problema, il 60% dice che è abbastanza adeguata, il 19% abbastanza inadeguata, il 13% completamente adeguata e il 6% completamente inadeguata.

Per quanto riguarda i partiti e la politica, invece, si ferma il calo del Carroccio che durava da dodici settimana: si attesta al 27,7 dal 27,5% e sei punti avanti al Partito democratico. Crescono i principali partiti di maggioranza con il Pd che sale di un punto dal 20,5% al 21,6 e il Movimento 5 Stelle al 15,4 dal 14,9 mentre Iv resta stabile al al 3. Fdi cresce ancora al 13,7 dal 12,9 mentre cala Fi dal 6,9 al 5,9. Per quanto riguarda la fiducia nei leader politici, aumenta di poco quella nei confronti del premier Giuseppe Conte, che in una settimana passa dal 39 al 40%, con trend positivo da tre settimane a questa parte. Stabili Meloni (33%), Salvini (31%), Zingaretti (27%), il leggero aumento Di Maio (20% dal 19% di una settimana fa) e il calo Berlusconi (18%, meno uno rispetto al 18 febbraio) e Renzi (12% contro il 13 della scorsa settimana). Cresce di due punti (37% contro 35%), infine, la fiducia degli italiani nei confronti del governo Conte 2.