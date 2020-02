“L’individuazione del paziente zero sta diventando il giallo dei gialli. Vi dico che non c’è e che secondo me non ci sarà. Qui si tratta di un secondo livello, cioè di una persona che ha già avuto il coronavirus e che potrebbe essere scoperto solo analizzandolo, in modo da verificare così la presenza dell’anticorpo “. Sono le parole della sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, nel corso della trasmissione “Una mela al giorno”, su Radio Cusano Tv Italia.

“Questo dimostra un punto che forse ancora non è abbastanza chiaro ai cittadini – spiega – Il 70-75% delle persone affette da coronavirus guarisce o senza accorgersene, e quindi è asintomatico, o come se avesse una influenza. I 283 positivi al test del coronavirus sono così ripartiti: 137 risultano positivi al coronavirus, ma sono a casa loro perché asintomatici. Gli altri 109 sono con sintomi e quindi ricoverati, 29 sono in terapia intensiva. E’ prezioso che le persone abbiano chiaro questo punto: avere il coronavirus non significa avere un destino segnato. Probabilmente il paziente zero ha contaminato altri, forse senza sapere di essere portatore di coronavirus, o forse essendone guarito. Ma è più probabile che abbia contaminato altri senza saperlo”.

E chiosa: “L’elevato numero di casi in Italia è legato al numero straordinario di test e tamponi che sono stati fatti. Sono certa che il sistema sanitario italiano risponderà al coronavirus sconfiggendolo“.