Maria De Filippi ha presentato le importanti novità che riguardano il serale della diciannovesima edizione del talent show di Canale 5. Ospiti per la prima puntata le Sardine alle prese con un dialogo sull'odio. In giuria Vanessa Incontrada, Loredana Bertè e Gabry Ponte e la partecipazione di Tommaso Paradiso. Nella prima puntata per l'approfondimento sociale le Sardine che parleranno dell'odio

Rivoluzione totale al serale della diciannovesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”. Un cambiamento inaspettato e improvviso, quanto sulla carta efficace per dare una nuova linfa vitale al format. A differenza di altri talent, “X Factor” in testa, dove è difficile poter intervenire attivamente nelle dinamiche strutturali, “Amici” ha sempre cercato di cambiare, a volte in positivo, altre in negativo con l’ormai famoso “pongoregolamento”. Non sembra essere questo il caso, almeno nelle intenzioni. “Amici di Maria De Filippi” si divide in tre. Ci sarà il girone targato 2020 con sfide dirette. Sono in tutto dieci gli allievi nel tutti contro tutti, non ci sono infatti più né la Squadra Bianca né la Squadra Blu. Tra i cantanti Nyv, Giulia, Gaia, Jacopo, Francesco, Martina e i ballerini Valentin, Nicolai, Javier e Talisa c’è il vincitore di quest’anno, incoronato dopo sei puntate.

Le rimanenti tre puntate saranno dedicate ad “Amici All Star” una grande festa con la presenza di alcuni dei cantanti e dei ballerini delle passate edizioni e di qualche cantante “extra” come Michele Bravi. Ci sarà anche spazio per un segmento dedicato ad “Amici prof” con Stash, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens che si cimenteranno con la danza e il canto con i momenti karaoke animati da Al Bano e Romina. In giuria ci saranno: Vanessa Incontrada (“Mi è sempre piaciuta, ho apprezzato molto il monologo che ha fatto in Rai. Le ho proposto quest’anno di venire e ha accettato”), Loredana Bertè e Gabry Ponte. Ci sarà anche la partecipazione straordinaria di Tommaso Paradiso. “Di comune accordo con Tommaso Paradiso abbiamo deciso che non giudicherà. Vedremo poi piano piano cosa succederà. Lui segue il programma e lo commenta, so che è stato molto corteggiato da altri talent”, ha spiegato Maria De Filippi. La Littizzetto per gli interventi comici ci sarà ma in collegamento telefonico da casa sua. “L’ispirazione mi è venuta quando sono intervenuta in diretta a Sanremo dal cellulare di Fiorello”, confessa la De Filippi. Ospiti nella prima puntata le Sardine che parleranno di odio. Infine una curiosità, se l’inizio al venerdì dovesse essere oltre le 21:30 per esigenze di scaletta sarà eliminato il segmento “Amici prof”.

Nove le puntate previste: si inizia al venerdì (28 febbraio) con le prime quattro puntate e poi per cinque volte al sabato, sempre in prime time su Canale 5. Giuliano Peparini confermato direttore artistico. “L’anticipo di Amici nasce da una esigenza di palinsesto di Mediaset, la collocazione non poteva essere al sabato perché c’è ancora ‘C’è posta per Te’. L’azienda mi ha ringraziato per aver accettato – ha rivelato Maria De Filippi -. La finale avverrà dopo sei puntate. Nella prima puntata ci saranno due eliminazioni e la finale sarà a 4”. In giuria ci saranno: Vanessa Incontrada, Loredana Bertè e Gabry Ponte. Ci sarà anche la partecipazione straordinaria di Tommaso Paradiso. Si aprirà il televoto da casa, ci sarà la Commissione dei professori che voterà e la presenza del “Var” con il maestro Beppe Vessicchio e Luciano Cannito. Nella classifica della sfida tutti contro tutti, come effetto domino, il primo classificato va alla puntata successiva di diritto. L’ultimo è immediatamente eliminato. Ospiti della prima puntata: Ghali, Alessandra Amoroso, Emma, J-Ax e Ermal Meta che duetteranno con i ragazzi. Per ogni puntata esponenti e personalità della politica e della società interverranno per un messaggio sull’attualità. Si inizia con le Sardine con un dialogo contro l’odio.

Altra novità dell’edizione di quest’anno è il segmento “Amici All Star”, una vera e propria festa con cantanti e ballerini delle scorse edizioni del talent, ma anche con l’inserto di altri cantanti, come ad esempio Michele Bravi. “Ho ascoltato la canzone di Michele che aveva presentato per il Festival di Sanremo 2020, ed era veramente un pezzo molto bello. Sono molto felice che ci sia Michele e che partecipi alla nostra festa”, ha detto la De Filippi. Tra i nomi dei partecipanti sono stati svelati per ora i nomi di Alberto Urso, Enrico Nigiotti e il ballerino Vincenzo Di Primo, secondo classificato lo scorso anno che ora balla con la compagnia internazionale Complexions e Sebastian Melo Taveira che rientra da Londra. Ci sarà una classifica generale, non ci saranno eliminazioni e a giudicare saranno la giuria di qualità, una giuria della Stampa e il televoto.

Stash, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens si cimenteranno con la danza e il canto con i momenti karaoke animati da Al Bano e Romina, mentre per la musica ci penserà Gabry Ponte alla consolle. Saranno proprio i gli allievi in gara a giudicare i propri professori. Il vincitore sarà abbinato ad un allievo che riceverà un benefit: ossia la possibilità di uscire dalla casetta per una cena fuori. Non si sa ancora se questi momenti saranno immortalati dalle telecamere.