Secondo i tabloid britannici Carlo manifestò molta ansia prima di sposare Diana. A distanza di anni, spuntano nuovi rumors e particolari sulle nozze più note di sempre, quelle tra il principe del Galles e la bellissima Diana Spencer, di 12 anni più giovane. Secondo le indiscrezioni, Carlo era preoccupato per la differenza di età ma anche per la difficoltà di dimenticare Camilla (poi sappiamo come sono andate le cose). Agli amici disse: “Voglio fare la cosa giusta per la mia famiglia e per il mio Paese. Lei non sembra abbastanza grande per aver finito la scuola, figuriamoci per sposarsi“. Insomma, a leggere queste parole viene in mente un matrimonio programmato che poco aveva a che vedere con l’amore.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore