Quello di Harrison Ford e Calista Flockhart è uno dei matrimoni più longevi dello star system. E l’attore, durante un’intervista rilasciata al magazine Parade, ha voluto svelare uno dei segreti per unione duratura: “Non parlo. Mi limito ad annuire“, ha detto. Una battuta? Forse. Quel che è certo è che i due sono una coppia da quasi 18 anni: l’incontro sul red carpet dei Golden Globes nel 2002 e da lì, l’amore. Calista ha 22 anni meno di Harrison. Per l’attore di tratta del terzo matrimonio: è stato sposato con la chef Mary Marquardt e con la sceneggiatrice Melissa Mathison. Che in questi primi due casi abbia parlato troppo? Ford ha cinque figli, due dal primo matrimonio, due dal secondo e uno adottato dalla Flockhart prima del loro incontro. Prossimamente sarà al cinema con Il richiamo della foresta, del regista Chris Sanders, quinta trasposizione cinematografica del romanzo di Jack London.

