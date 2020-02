"In un momento così delicato le analisi da professore in cattedra su Twitter che pensa di essere circondato da somari impauriti sono a dir poco fuori luogo", ha scritto su Twitter il fondatore del marchio di occhiali Italian Independent

“In un momento così delicato le analisi da professore in cattedra su Twitter che pensa di essere circondato da somari impauriti sono a dir poco fuori luogo. Le consiglio di frequentare uno dei corsi di etica presso l’università @Unibocconi

dove lei insegna. #Covid_19″. Questo il tweet che Lapo Elkann ha scritto come commento a quello di Tommaso Monacelli, professore ordinario di Economia all’Università Bocconi di Milano. Monacelli aveva twittato: “Questo e’ il motivo per cui ha pienamente senso che il prezzo delle mascherine si impenni. I prezzi più alti servono ad allocare le mascherine a chi ne ha veramente bisogno. E a scoraggiare quelli meramente ansiosi. Non e’ sciacallaggio. E’ razionalità”, postando una tabella dove si legge che “le mascherine protettive sono inutili, parola di Ministero della Salute e OMS. Se le dovrebbe mettere solo chi pensa di aver contratto il virus”.

In un momento così delicato le analisi da professore in cattedra su Twitter che pensa di essere circondato da somari impauriti sono a dir poco fuori luogo. Le consiglio di frequentare uno dei corsi di etica presso l’università @Unibocconi dove lei insegna. #Covid_19 https://t.co/X7r6IIERFe — Lapo Elkann (@lapoelkann_) February 24, 2020