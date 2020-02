Heather Parisi ha già avuto modo di twittare sul Coronavirus da Hong Kong, dove da anni vive con la sua famiglia. “Gli impiegati pubblici, quelli delle società finanziarie e degli studi legali lavorano da casa; in pratica chiunque abbia un lavoro di ufficio. E siccome la maggior parte dell’impiego a Hong Kong è nel terziario, di fatto è l’intera città a starsene a casa”, aveva raccontato la ballerina qualche giorno fa. E ieri è tornata sull’argomento, stavolta però per riferirsi a fatti italiani: “Io sul coronavirus tra Roberto Burioni e Maria Rita Gismondo direttore di Macrobiologia Chimica ospedale Sacco di Milano credo alla dottoressa. Fosse anche solo perché mentre lei passa il tempo in laboratorio lui lo passa a pontificare su twitter”. Cosi la Parisi riferendosi alle letture diverse che danno il virologo e la direttrice del laboratorio Sacco sull’emergenza Coronavirus.

