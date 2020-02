“Ridurre le uscite ed evitare momenti di aggregazione”. È l’annuncio rivolto alla cittadinanza di Casalpusterlengo dall’assessore alla Protezione Civile Lina Resegotti dopo i casi di coronavirus accertati in Lombardia e in Veneto. “Non uscire dal comune di residenza. In caso di tosse raffreddore febbre e mal di gola, contattare il 112. Sono garantiti i servizi essenziali”, prosegue il messaggio che è stato diffuso per la strada dagli altoparlanti delle auto della polizia locale e della protezione civile. Il messaggio audio cambierà a seconda dell’evolvere della situazione e delle conseguenti disposizioni che saranno adottate.