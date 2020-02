Un doodle di risate latinoamericane. Sulla home di Google oggi si celebra il 91esimo anniversario della nascita di Roberto Gomez Bolaños. Il comico, attore, scrittore e sceneggiatore messicano, in Italia conosciuto come Cecco della Botte, era nato il 21 febbraio 1929. Google gli ha dedicato un doodle che lo ritrae mentre esce da uno schermo televisivo proprio perché Bolaños era noto con il soprannome di Chespirito, un termine che nella pronuncia spagnola di Shakespeare significa “piccolo Shakespeare”, dovuto all’abilità di Bolanos nello scrivere le storie che avrebbe poi interpretato lui stesso soprattutto durante gli anni settanta in televisione. Figlio di un fumettista e di una segretaria, rimase orfano quando ancora era ragazzo.

Già negli anni Cinquanta mise da parte velleità di studi universitari per lavorare come creativo pubblicitario in radio e in tv, e come sceneggiatore di scenette comiche con all’interno diversi personaggi da lui inventati. In quarant’anni di carriera Bolaños creò ed interpretò una serie di personaggi famosissimi nel panorama sudamericano, tra cui El Chapulín Colorado (un supereroe maldestro) ed El Chavo. Un arresto cardiaco lo uccise il 28 novembre del 2014. Ancora oggi i suoi sketch rimangono tra i più visti sulle tv latinoamericane, si parla di decine di milioni di telespettatori, mentre in Italia la sua conoscenza avvenne nei primi anni Ottanta grazie a ReteA dove vennero trasmessi diverse serie intitolate Un’autentica peste.