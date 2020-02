Di progetti futuri, per ora, non si registrano tracce o titoli, nemmeno sul suo classico showreel social del suo profilo Instagram, anche se il desiderio è quello di continuare: “Volevo fare l’attrice prima di incontrare Lila, così sarà anche dopo”. Gli elogi al regista Saverio Costanzo si sprecano

Lascio con dispiacere Lila, ma farò cose nuove. Gaia Girace, la giovane attrice che dà il volto a Lila ne L’amica geniale annuncia con dispiacere che lascerà il suo oramai iconico personaggio dopo i primi tre episodi della prossima stagione della serie tv dei record. In un’intervista a Fanpage la Girace ha affermato: “Mi spiace lasciare il personaggio di Lila perché ci sto lavorando da tre anni, sto crescendo con lei e mi spiace lasciarla a qualcun altro. Spero che chi prenderà il mio posto la ami almeno un centesimo di quanto la amo io”. Di progetti futuri, per ora, non si registrano tracce o titoli, nemmeno sul suo classico showreel social del suo profilo Instagram, anche se il desiderio è quello di continuare: “Volevo fare l’attrice prima di incontrare Lila, così sarà anche dopo”. Gli elogi al regista Saverio Costanzo si sprecano (“è il mio punto di riferimento”, “è stata la prima persona che ha creduto in me”) ma c’è anche un piccolo retroscena sull’oramai celebre nom de plume di Elena Ferrante: “Si faceva sentire soltanto via mail per dare indicazioni qualche volta sulle scene di estrema importanza. Quando arriva a noi qualcosa di lei, siamo tutti più felici”.