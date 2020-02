“La vera modernità sarà quando noi donne non saremo costrette a fare monologhi per dire ‘guardate che ci siamo anche noi’“. A lanciare la stoccata è Catena Fiorello, la sorella dello showman siciliano, che in un’intervista al Corriere della Sera ha commentato il Festival di Sanremo appena concluso esprimendo il suo punto di vista critico sul ruolo che hanno avuto le donne ospiti della kermesse. “Se Rula deve raccontare quella bella storia drammatica per attirare l’attenzione, tutta questa parità non c’è. E se Diletta dice che la bellezza è un dono, non aggiunge qualcosa alla buona causa delle donne”, ha detto Catena Fiorello spiegando di non aver apprezzato particolarmente i monologhi di Rula Jebreal e Diletta Leotta.

