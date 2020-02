Stava chiacchierando con Pago e Antonella Elia quando ha detto quella che da molti, sui social, è considerata una bestemmia: “orca***ò”. Si tratta di Fabio Testi che ha scampato l’eliminazione della Casa del Grande Fratello (il pubblico ha fatto uscire Serena Enardu) ma ora rischia comunque di essere espulso. C’è chi lo difende, sostenendo che si tratta anche di un tipico intercalare veneto. Per la maggioranza degli utenti social, però, è una contrazione di una bestemmia e per questo si parla di possibile squalifica come già successo diverse volte in passato, con altri concorrenti.

