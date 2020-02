Il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini doveva essere, anche grazie a un cast importante, tra le rivelazioni di questa stagione televisiva. Il reality, complice il raddoppio settimanale delle puntate, porta a casa tra il 18 e il 19% di share chiudendo a notte fonda. Numeri positivi per Canale 5 ma forse lontani dalle aspettative, basti pensare che ieri sera il programma è stato doppiato da Rai1 che trasmetteva due nuovi episodi della fiction evento L’amica geniale, vista da 6.5 milioni di telespettatori con quasi il 28% di share.

Il reality deve fare i conti anche con un durissimo attacco di Maurizio Costanzo che dalle pagine del settimanale Nuovo Tv invita l’azienda di Cologno Monzese a cancellare la trasmissione dal palinsesto: “Chiudete il Gf Vip! Non intrattiene, non rilassa, non fa pensare. E diventa teatro per comportamenti che rischiano di dare un pessimo esempio. Chiudiamo il programma, così risolviamo il problema una volta per tutte“, ha dichiarato il giornalista, come riporta in un lancio su Instagram il direttore della rivista Riccardo Signoretti.

Parole simili le aveva pronunciate sempre a Nuovo qualche settimana parlando del caso Salvo Veneziano: “Il Grande Fratello è un programma che riserva spesso uno spettacolo indecente a causa del comportamento di certi personaggi. È il caso di questo tizio, un perfetto sconosciuto che venti anni fa ha goduto di qualche mese di popolarità – senza alcun merito – salvo poi finire nel dimenticatoio. E alla prima occasione che ha avuto per tornare in televisione ha espresso il peggio di sé. Certa televisione di oggi andrebbe censurata: non intrattiene, non rilassa, non fa pensare. Vuole dire che possiamo pure farne a meno”.

Andando a ritroso Costanzo aveva duramente attaccato anche l’edizione nip del Grande Fratello condotta da Barbara D’Urso, anche qui la proposta televisiva aveva suscitato molti dubbi: “Il grande regista Alfred Hitchcock nel 1954, firmò un film dal titolo ‘La finestra sul cortile‘. Fu un grande successo. Come lo è adesso il ‘Grande Fratello’ che si potrebbe chiamare ‘La finestra sulla discarica‘. Non aggiungo altro e chi ha visto o ha letto del programma, sa di cosa parlo”, aveva scritto su Libero. Tornando poi sull’argomento poco dopo: “Il GF era orrendo. C’era il film La finestra sul cortile di Hitchcock, invece questo è stato la finestra sulla discarica. E non è che se uno show ha successo vuol dire che è buono: il pubblico si sbaglia. Dobbiamo difenderci dal trash.“