“Penso di essere stato ferito dalle mie relazioni precedenti. Penso di dovere ancora gestire un sacco di cose imperdonabili. A dire il vero, non credo di avere mai capito che tipo di problemi avevo in quel periodo. Non credo di avere capito che c’erano di mezzo cose imperdonabili“. Così Justin Bieber in un’intervista per Apple Music ha ammesso gli errori fatti in passato, quando era fidanzato con Selena Gomez. “Nella mia precedente relazione, sono andato fuori di testa e sono impazzito, ero solo sconsiderato e irresponsabile”, ha confessato.

A cinque anni dal suo ultimo album, il cantante idolo dei giovanissimi è tornato con “Changes“, “cambiamenti”, un titolo che riassume la volta che ha avuto la sua vita in questo periodo. Basta eccessi, basta droga, basta depressione: tutto spazzato via dall’amore per la sua Hailey Baldwin, che gli ha dato la forza per riprendere in mano la sua vita e la sua carriera, superando le difficoltà del passato.