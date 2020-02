Nino Sarratore ovvero Francesco Serpico. Cognome altisonante, cinematograficamente parlando, per uno degli attori de L’Amica Geniale – Storia del nuovo cognome che sta riscuotendo grande successo tra fan e social. Serpico, è un attore esordiente su piccolo (e grande) schermo, proprio come deciso, si racconta, da Elena Ferrante che, per l’adattamento dei suoi romanzi, ha voluto attori non celebri. Esordiente non significa però che non abbia studiato per diventare attore anzi, prima di entrare nel cast de L’amica geniale, Serpico ha frequentato il laboratorio di Teatro Sperimentale tenuto dal regista Vincenzo Maria Saggese e la scuola di recitazione “De Poche”. Nel 2012 inoltre ha preso parte allo spettacolo di apertura del “Festival della filosofia in Magna Grecia”.

Le biografie autorizzate online segnalano 188 centimetri d’altezza, mentre sia dall’interpretazione del riservato e cupo Sarratore che dalle foto personalissime che il ragazzo posta su Instagram, intravediamo tutta la sciolta bellezza della gioventù con capelli ricci e folti, e quella posa un po’ maudit alla James Dean, sigaretta a penzoloni dalle labbra e sguardo di sbieco. Squillino comunque le trombe per i fan tv di Nino e Lila: la relazione si amplierà e diventerà importante nel prosieguo della serie. Mentre invece si raffreddino gli entusiasmi gossip: nonostante una bel selfie di Serpico mentre si trova in ascensore con Gaia Girace sempre su Instagram, almeno fino ad un annetto fa si rintracciano gli scatti che ritraggono il giovane attore con una bella ragazza mora con occhiali neri che lo bacia, lo abbraccia e lo accompagna ovunque. Infine, Serpico è uno dei giovani talenti della scuderia Officine Artistiche di Daniele Orazi, agente anche della voce narrante e regista di due episodi della seria, Alba Rohrwacher.