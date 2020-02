“Negli occhi, parlo con te non mi interessa nient’altro”. Inizia così il messaggio che ieri sera Morgan, ospite di Live Non è la D’Urso, ha voluto mandare a Bugo. Sguardo dritto in camera: “Sei primo in classifica, sono contento per te. Ti ho visto felice oggi. Ho visto che stavi a Domenica In. È bello vederti felice. Hai avuto quello che volevi no? Adesso io dico questo: se tu chiedi scusa a Sergio Endrigo io chiedo scusa a te, e poi suoniamo ancora insieme”. Eccola, la “richiesta di pace di Morgan”. Chissà se Bugo deciderà di rispondere o se ormai si è andati “troppo oltre” per poter davvero tornare a fare pace…

