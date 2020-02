Il cantante si era già assentato nella puntata in onda a San Valentino, Signorini scherzando al suo posto aveva posizionato un cartonato, dovrà collocarlo nuovamente al posto della sua poltrona o Pupo riuscirà ad arrivare in tempo negli studi di Cinecittà per la diretta?

Pupo ha successo anche all’estero, non a caso nell’ultimo periodo si sta esibendo in diversi paesi per celebrare i 40 anni di “Su di noi” e di altre sue hit. In questi giorni Enzo Ghinazzi, questo il suo vero nome, si trovava a New York proprio per un concerto ma il suo ritorno in Italia si sta rivelando più complesso del previsto, tanto che potrebbe non essere presente alla puntata di questa sera del Grande Fratello Vip, nel reality da gennaio figura come opinionista, scelto da Alfonso Signorini, al fianco di Wanda Nara.

Problemi in volo improvvisi? Tutta colpa di uno squilibrato, come ha svelato sui suoi profili social aggiungendo alcuni dettagli: “Un passeggero molto indisciplinato ha costretto il volo da Roma a New York a un atterraggio di emergenza a Londra. A causa di questo ‘squilibrato’, il mio volo di ritorno da New York per Roma AZ 609 subirà un forte ritardo. Spero di arrivare in tempo per il GF Vip”, ha scritto Pupo su Twitter.

L'artista non ha poi fornito aggiornamenti su quanto accaduto e sull'evoluzione della vicenda, evitando particolari sul comportamento in volo dello "squilibrato" che ha costretto l'aereo all'atterraggio di emergenza. Venerdì 21 febbraio andrà in onda per l'ultima volta la seconda puntata settimanale, complice l'arrivo in anticipo del serale di Amici 19, dal 28 febbraio, il reality tornerà alla sua vecchia programmazione con un solo appuntamento in palinsesto previsto il lunedì sera su Canale 5.