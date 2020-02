Dopo la frase sulla Grandi la "zia Mara" si è scusata dicendo di avere la febbre. Durante l'intervista a Elettra Lamborghini la conduttrice veneta ha invece commentato l'esibizione dell'ereditiera con Myss Keta sulle note di "Non succederà più" nella serata delle cover: "Se tu cerchi una compagna di una certa età, per fare un duetto, io mi propongo perché canto meglio della tua compagna"

Che gaffe per Mara Venier! Domenica In ha sfruttato l’onda lunga di Sanremo 2020 ospitando in studio Bugo, al centro delle polemiche da settimane dopo la squalifica dalla kermesse con Morgan. Il cantante è stato al centro del talk per poi esibirsi e sul finale la padrone di casa gli ha chiesto quale fosse la sua canzone preferita tra quelle in gara: “Mi sono piaciute tante canzoni, la prima che mi ha colpito è quella di Irene Grandi”, ha spiegato l’artista.

Qui lo scivolone della conduttrice che interdetta ha commentato: “Irene Grandi? Ma non c’era. Ah c’era? Ho sbagliato, ho la febbre”. Sorpresa per Bugo, risate in studio e il video è diventato subito virale sui social. “Mi ero sbagliata con un’altra, Irene scusami. La zia ha la febbre oggi, c’era Irene e ha avuto pure un successo pazzesco, domenica scorsa è stata strepitosa all’Ariston”, ha continuato la Venier invitando poi la Grandi in studio.

Una puntata piuttosto movimentata che in precedenza aveva visto la sorella di Morgan lanciare una frecciata a Bugo: “Chi trova un amico trova un tesoro”, un modo per ricordare la visibilità ottenuta dopo la polemica. Una frase a cui la Venier ha reagito immediatamente: “Oh, mi sa che questa cosa dei soldi è una cosa di famiglia.” Durante l’intervista a Elettra Lamborghini la conduttrice veneta ha invece commentato l’esibizione dell’ereditiera con Myss Keta sulle note di “Non succederà più” nella serata delle cover: “Se tu cerchi una compagna di una certa età, per fare un duetto, io mi propongo perché canto meglio della tua compagna, con tutta la simpatia. Sarà stata l’emozione ragazzi”. Immediata la replica della cantante via tweet: “Prova sul campo Mara Venier”. La puntata ha ottenuto ancora una volta ottimi ascolti, è stata vista da 3.818.000 telespettatori nella prima parte con il 22,6% di share e da 3.143.000 e il 20,2% nella seconda.

