I prelievi sarebbero serviti per poi praticare una tecnica utilizzata per la agevolare la ricrescita dei capelli

“Effettuava senza autorizzazione e a scopo di lucro prelievi di sangue a pazienti che ne facevano richiesta, presso la clinica estetica Villa Arbe”. Questa l’ipotesi della procura che riguarda il “chirurgo estetico dei vip”, Giacomo Urtis. I prelievi sarebbero serviti per poi praticare una tecnica utilizzata per la agevolare la ricrescita dei capelli. Urtis è un volto molto noto: ha partecipato all‘Isola dei Famosi 12 e a varie trasmissioni televisive. Ha inoltre sottoposto anche se stesso a veri interventi chirurgici, “cambiando faccia” nel corso del tempo. Ora è nei guai: è indagato dalla magistratura perché a un controllo del Nas dei carabinieri è risultato non avere le autorizzazioni necessarie a trattare il sangue.