I carabinieri hanno perquisito la casa dell'uomo nella mattinata di domenica e hanno trovato stupefacenti nascosti in un borsone e in alcune parti dell'abitazione. Sequestrati anche oltre 2mila euro in contanti, presumibilmente ricavati dall'attività di spaccio

Spacciava droga e allo stesso tempo riceveva il reddito di cittadinanza. Stefano Bendici, 44 anni, è stato arrestato dai carabinieri a Salemi, in provincia di Trapani, durante un’operazione straordinaria di controllo del territorio. Domenica all’alba i carabinieri della stazione locale hanno perquisito la sua abitazione a Bendici “insospettiti dall’andirivieni di gente che in pochi minuti entrava ed usciva dalla sua abitazione”, trovando diverse dosi di stupefacenti nascoste per casa e duemila euro in contanti. Durante i successivi accertamenti, i carabinieri hanno verificato che il salemitano percepiva il reddito di cittadinanza: è stato perciò segnalato all’Inps per la sospensione del beneficio.

L’uomo, all’arrivo dei militari, ha tentato di disfarsi dello stupefacente lanciando dal bancone del primo piano un borsone subito recuperato dai carabinieri che avevano circondato l’edificio. All’interno del borsone sono stati trovati oltre cento grammi di droga, già suddivisa in dosi, insieme ad un bilancino di precisione e molte buste in cellophane di solito utilizzate per il confezionamento dello stupefacente. Le operazioni di perquisizione sono state estese a tutta la casa dell’uomo e, grazie anche a un pastore tedesco in servizio ai cinofili di Palermo, è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente, nascosta nei vari ambienti dell’abitazione.

Inoltre, sono stati trovati oltre duemila euro in contanti, presumibilmente ricavati dall’attività di spaccio e perciò sottoposti a sequestro. Al termine degli accertamenti di rito, l’uomo è stato arrestato: ora si trova ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà lunedì al Tribunale di Marsala. Il risultato operativo, dicono gli inquirenti, “è frutto di un mirato sforzo che l’Arma dei Carabinieri di Salemi, in ossequio alle direttive del Comando Provinciale dei carabinieri di Trapani, sta intraprendendo da tempo, al fine di rispondere in maniera efficace agli spunti operativi che pervengono dal territorio”.