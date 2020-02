“Far parte di una maggioranza nuova con Italia Viva e Lega? No. Sono necessarie chiarezza e proposte molto serie e coerenti per riprendersi da una crisi che peraltro sta arrivando in maniera molto pesante. Questa maggioranza ha davanti a sé un progetto, ma se questo progetto non si riesce a realizzare, bisogna prenderne atto e ridare la parola agli italiani“. Così, ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, il presidente dei deputati del Pd, Graziano Delrio, risponde ai giornalisti Maria Latella e Simone Spetia, che gli chiedono la disponibilità dei dem a far cadere il governo Conte Due e a costituire una nuova maggioranza.

“Fare pasticci o ammucchiate – spiega – non mi pare esattamente il caso. Certamente non siamo disponibili a fare maggioranze con la Lega. Non avrebbe nessun senso, perché abbiamo troppe idee diverse su troppi campi. La guerriglia di Italia Viva dentro il governo? Credo che faccia danno all’immagine e all’efficienza del governo. Quanto andranno avanti questi continui distinguo? Dipende da Italia Viva, è una domanda che bisogna fare a loro. Spero che i toni che si sono raggiunti in questo periodo sulla prescrizione e su altro non siano mantenuti, perché penso che anche quelli di Italia Viva non trarranno nessun beneficio da queste continue discussioni”.

E aggiunge: “Quando una squadra gioca a qualsiasi sport, nessuno dei giocatori si intesta la vittoria di una partita, ma tutti dicono che è merito del gioco di squadra. Quando c’è qualcuno che vuole troppo attribuirsi i meriti, alla fine lo spogliatoio non tiene più. Questa è la situazione in cui siamo. Non voglio e non oso pensare che queste distinzioni siano per problemi di visibilità. Mi auguro che esistano semplicemente per aiutare la discussione”.