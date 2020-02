“Le ministre di Italia viva non voteranno o non parteciperanno al voto sulla prescrizione in Consiglio dei ministri”. A dirlo è il leader di Iv, Matteo Renzi, in riferimento al Cdm in programma questa sera a Palazzo Chigi in cui verranno affrontati i temi della prescrizione e della riforma del processo penale. “Abbiamo cercato un compromesso, non lo abbiamo trovato. Ma magari nei prossimi due mesi potrà arrivare” ha aggiunto Renzi.

Il ministro Alfonso Bonafede ha chiuso a ulteriori mediazioni sul lodo Conte bis? “Può tenersi le sue idee – ha commentato l’ex presidente del Consiglio – spero per lui che abbia la maggioranza, ma al Senato non credo che ce l’abbia”.