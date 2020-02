Ospite di Daria Bignardi a L’Assedio sul Nove, Elly Schlein– dopo aver ripercorso il suo percorso politico che l’ha portata a diventare neopresidente della Regione Emilia Romagna e aver commentato la situazione politica attuale – ha raccontato anche aspetti inediti della sua vita privata: “Premetto che di solito non parlo mai della mia vita privata, sono molto riservata però faccio un’eccezione: sì sono fidanzata, ho avuto diverse relazioni in passato: ho amato molto uomini e ho amato molte donne. In questo momento sto con una ragazza e sono felice”. Alla domanda di Daria Bignardi che ha chiesto se la compagna camminasse un passo avanti o indietro la neo vicepresidente della ha concluso: “Sempre fianco a fianco. Questo è l’importante”

